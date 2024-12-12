Війна, день 1023: росія готує новий удар «Орешником» – Пентагон

Удар «Орешником» може статися найближчими днями

У Пентагоні офіційно підтвердили, що росія може знову використати балістичну ракету середньої дальності «Орешник» проти України. Про це в середу, 11 грудня, заявила прес-секретар відомства Сабріна Сінгх.

Сінгх із посиланням на дані американської розвідки заявила, що атака може бути здійснена «найближчими днями».

Вона заявила, що не може надати жодних інших подробиць, зокрема про те, де росія може завдати удару. І додала, що США не вважають, що ця ракета «змінить правила гри на полі бою», але, за її словами, росіяни «намагаються використовувати будь-яку зброю, яка є в їхньому арсеналі, щоб залякати Україну».

Європа може відправити в Україну миротворців

Президент Франції Емманюель Макрон під час свого візиту до Польщі 12 грудня може обговорити з польськими політиками миротворчу місію європейських країн, яку відправлять в Україну. До неї можуть увійти 40 тисяч військових.

Про це пише Rzeczpospolita з посиланням на екс-заступника генсека НАТО Каміля Гранда.

Той стверджує, що Польща з її швидкозростаючим військовим потенціалом і географічним розташуванням стає важливою частиною плану відправки миротворців в Україну. І саме для цього, за його словами, Макрон і їде до Варшави.

Крім того, польське видання посилається на експерта Французького інституту міжнародних відносин Елі Тененбаума, який працює над розробкою проекту миротворчої місії.

Він стверджує, що миротворчі сили можуть складатися з п’яти бригад, тобто близько 40 тисяч військовослужбовців. Командувати однією з таких бригад могла б Польща.

Ворог уже за шість кілометрів від Покровська

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті пишуть про критичну ситуацію на Покровському напрямку. Російські війська продовжують наступ на південь від Покровська, зокрема в районах населених пунктів Новий Труд і Даченське.

Такі маневри дозволять російським військам вийти на позиції приблизно за шість кілометрів від Покровська, вважають в ISW:

«Найближчими днями противник може спробувати оточити українські сили між Новою Працею і Даченським для підготовки наступу на Шевченкове».

Представник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин повідомив, що внаслідок тривалих бойових зіткнень було знищено дві українські позиції, одну втрачено.

«Наразі проводяться заходи з відновлення позицій», – зазначив він.

11 грудня стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував на Покровському напрямку. За його словами, «бої мають виключно жорсткий характер». Російські окупанти кидають уперед усі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ.

«Доводиться ухвалювати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів», – зазначив Сирський.

Загалом за минулу добу зафіксовано 203 бойові зіткнення, повідомили в Генштабі.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 49 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Даченського, Зорі, Курахового, Дачного, Катеринівки, Єлизаветівки, Гановки, Антонівки та Успенівки.

Втрати ворога: мінус ще 1390 окупантів

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили чотири пункти управління та чотири райони зосередження особового складу противника.

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