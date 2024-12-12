Война, день 1023: россия готовит новый удар «Орешником» — Пентагон

Удар «Орешником» может произойти в ближайшие дни

В Пентагоне официально подтвердили, что россия может снова использовать баллистическую ракету средней дальности «Орешник» против Украины. Об этом в среду, 11 декабря, заявила пресс-секретарь ведомства Сабрина Сингх.

Сингх со ссылкой на данные американской разведки заявила, что атака может быть осуществлена «в ближайшие дни».

Она заявила, что не может предоставить никаких других подробностей, в том числе о том, где россия может нанести удар. И добавила, что США не считают, что эта ракета «изменит правила игры на поле боя», но, по ее словам, россияне «пытаются использовать любое оружие, которое есть в их арсенале, чтобы запугать Украину».

Европа может отправить в Украину миротворцев

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего визита в Польшу 12 декабря может обсудить с польскими политиками миротворческую миссию европейских стран, которую отправят в Украину. В нее могут войти 40 тысяч военных.

Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на экс-заместителя генсека НАТО Камиля Гранда.

Тот утверждает, что Польша с ее быстрорастущим военным потенциалом и географическим расположением становится важной частью плана отправки миротворцев в Украину. И именно для этого, по его словам, Макрон и едет в Варшаву.

Кроме того, польское издание ссылается на эксперта Французского института международных отношений Эли Тененбаума, который работает над разработкой проекта миротворческой миссии.

Он утверждает, что миротворческие силы могут состоять из пяти бригад, то есть около 40 тысяч военнослужащих. Командовать одной из таких бригад могла бы Польша.

Враг уже в шести километрах от Покровска

Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете пишут о критической ситуации на Покровском направлении. Российские войска продолжают наступление к югу от Покровска, в частности в районах населенных пунктов Новый Труд и Даченское.

Такие маневры позволят российским войскам выйти на позиции примерно в шести километрах от Покровска, считают в ISW:

«В ближайшие дни противник может попытаться окружить украинские силы между Новым Трудом и Даченским для подготовки наступления на Шевченково».

Представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» подполковник Назар Волошин сообщил, что в результате длительных боестолкновений были уничтожены две украинские позиции, одна потеряна.

«Сейчас проводятся мероприятия по восстановлению позиций», – отметил он.

11 декабря стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал на Покровском направлении. По его словам, «бои носят исключительно жесткий характер». Российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск.

«Приходится принимать нестандартные решения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов», – отметил Сырский.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения, сообщили в Генштабе.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 49 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Сонцовки, Старых Тернов, Даченского, Зари, Курахово, Дачного, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки и Успеновки.

Потери врага: минус еще 1390 оккупантов

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления и четыре района сосредоточения личного состава противника.

Также украинские воины обезвредили: