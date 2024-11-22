Війна, день 1003: росія випробувала в Україні нову балістичну ракету

У середу, 21 листопада, Повітряні сили ЗСУ заявили про удар по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Але ЗМІ з посиланням на західні джерела повідомили, що це був експериментальний удар ракетою іншого типу. Путін фактично підтвердив її випробування в бойових умовах.

Як заявив російський диктатор, у четвер по місту Дніпро було завдано удару за допомогою новітньої ракетної системи «Орешник». При цьому використовувалася боєголовка в без’ядерному виконанні. Це була ракета середньої дальності, як і припускали раніше західні експерти.

Представник Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що росія 21 листопада запустила експериментальну балістичну ракету середньої дальності, прототипом якої є міжконтинентальна модель РС-26 Рубеж. За її словами, перед запуском США отримали попередження «через канали зменшення ризику ядерного конфлікту».

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко засумнівався в тому, що ракета «Орешник» взагалі існує. На його думку, путін після скоєного і розуміння, що зробив і які можуть бути наслідки, видав чергову порцію брехні.

«Приблизно в другій половині дня на багатьох російських майданчиках я спостерігав спробу виправдати удар по Дніпру тим, що там застосовувалася не МБР, яка асоціюється з ядерною зброєю, а балістична ракета середньої дальності – БРСД. Тобто, російське інфосередовище отримувало указ применшувати значення того засобу, яким було завдано удару по Дніпру.

А тепер, на арену виходить головний шизофренік всієї росії і заявляє про якийсь гіперзвуковий «Орешник». Ні-ні-ні, це не була ніяка МБР – це був звичайний, конвенційний «Орешник»”, – пише Коваленко.



Вночі росія атакувала Суми: є загиблі та поранені

Сьогодні, 22 листопада, російські війська завдали удару по житловому мікрорайону в Сумах за допомогою безпілотників типу «Шахед». Про це інформує Сумська ОДА.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще 12 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

На місці події рятувальники продовжують розбирати завали, уточнюють інформацію про постраждалих і масштаб руйнувань.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби відбулося 190 бойових зіткнень.

48 атак за минулу добу відбили наші захисниками на Покровському напрямку. Ворог атакував неподалік населених пунктів Миролюбівка, Луч, Лисівка, Петрівка, Чумацьке та Пустинка.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку.

Втрати загарбників: мінус ще 1050 окупантів

Одного удару по важливій цілі противника завдали минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони.

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