Війна, день 1004: як росіяни планують розділити Україну

Про ситуацію на фронті на ранок 1004-го дня війни

За уточненою інформацією Генштабу ЗСУ, напередодні противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів два ракетні удари із застосуванням двох ракет, а також 67 авіаударів, скинувши 97 керованих авіабомб (КАБ) та 1490 дронів-камікадзе.

У Запорізькій ОВА повідомили, що внаслідок авіаудару по Запорізькому району загинув 55-річний чоловік, а 11-річна дитина отримала поранення.

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У відомстві додали, що за добу рашисти обстріляли 16 населених пунктів області 433 рази.

Крім того, агресор наносив авіаудари в районах населених пунктів Липці, Іванівка, Білогорівка, Закотне, Сіверськ, Велика Новосілка, Новий Комар, Мала Токмачка, Козацьке.

А за даними ресурсу DeepState, російська армія просунулась біля Великої Новосілки, Роздольного, Максимівки, Пустелки та у Торецьку.

Минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три артилерійські системи російських загарбників.

Росія планувала наступати на Харків та Суми

У червні Росія планувала наступ на Харків та Суми, але загрузла у боях, пишуть ЗМІ з посиланням на джерело у ЗСУ.

Повідомляється, що російські окупанти готували наступ на Харківському та Сумському напрямках з 1 по 15 червня 2024 року. У районі Білгорода було зосереджено 46 тисяч військових, на Сумському напрямі – 23 тисячі. Планувалися удари по Харкову, а потім наступ на Суми.

Однак завдяки розвідданим українські сили встигли зміцнити оборону, що зірвало плани Росії. Після значних втрат ворог зосередився на Покровському та Курахівському напрямках.

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У ГУР підтвердили існування російського плану щодо розділу України

Головне управління розвідки України (ГУР) підтвердило, що Росія розробила документ з прогнозом військово-політичної ситуації на період 2026-2035 років з перспективою до 2045 року. Документ передбачає поділ України та встановлення «нейтрального» чи проросійського уряду у Києві.

Раніше агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерела в розвідувальному співтоваристві повідомило, що Росія може намагатися передати США через представників іноземних держав план поділу території України на три частини (див. карту).

За словами співрозмовників агентства, міноборони Росії підготувало базовий документ із прогнозом розвитку військово-політичної обстановки у світі до 2045 року, де передбачається, що українська державність має бути ліквідована, а територія України поділена на три частини: «нові регіони Росії», «проросійське державне освіта» та «спірні території».

Заступник начальника ГУР Вадим Скибицький зазначив, що стратегічна мета Росії – повна окупація України, і цей план «вже буде актуальним найближчим часом, на 2026 рік, а може й раніше».

Скибицький підкреслив, що документ лежить в основі оборонного планування Росії, проте російські плани змінюються залежно від успіхів на фронті та реакції міжнародної спільноти.

Втрати ворога на ранок 23 листопада 2024 року

«мінунули» 1420 окупантів, 20 танків та майже 30 артсистем на добу

У Генштабі ЗСУ також оприлюднили оновлені дані щодо втрат Росії у війні. Так, минулої доби ЗСУ «денацифікували» 1420 російських окупантів. У техніці за минулу добу ворог втратив: