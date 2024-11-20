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Українців лякають «особливо масованим обстрілом» 20 листопада – чи варто вірити?

Українців лякають «особливо масованим обстрілом» 20 листопада – чи варто вірити?

Росія проводить масовану інформаційно-психологічну атаку проти України, розповсюджуючи в месенджерах та соцмережах нібито від імені Головного управління розвідки України (ГУР) повідомлення про загрозу «особливо масованого» ракетно-бомбового удару по українських містах сьогодні, 20 листопада 2024 року. У ГУР назвали такі повідомлення фейком.

Як зазначається на сторінках української розвідки в соцмережах, повідомлення про нібито майбутній масований удар – фейк, оскільки містить граматичні помилки, типові для російських інформаційно-психологічних операцій (ІПСО).

«Закликаємо довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від прес-секретарів ГУР МО. Ворог, не маючи змоги підкорити українців силою, вдається до заходів залякування та психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими», – зазначається у повідомленні українських розвідників.

Фейк про масований обстріл

Водночас українців закликають не ігнорувати можливі тривоги і, почувши відповідний сигнал, одразу ж прямувати в укриття. Втім, піддаватися панічним настроям у ГУР все ж не радять.

Нагадаємо, сьогодні Посольство США в Києві отримало інформацію про можливий потужний повітряний удар по Україні в середу, 20 листопада.

Коментуючи заяву американського посольства, голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що РФ накопичила багато ракет для нового масованого обстрілу України.

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