Война, день 1004-й: как россияне планируют разделить Украину

О ситуации на фронте на утро 1004-го дня войны

По уточненной информации Генштаба ВСУ, накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 67 авиаударов, сбросив 97 управляемых авиабомб (КАБ) и 1490 дронов-камикадзе.

В Запорожской ОВА сообщили, что в результате авиаудара по Запорожскому району погиб 55-летний мужчина, а 11-летний ребенок получил ранения.

В ведомстве добавили, что за сутки рашисты обстреляли 16 населенных пунктов области 433 раза.

Кроме того, агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Липцы, Ивановка, Белогоровка, Закотное, Северск, Большая Новоселка, Новый Комар, Малая Токмачка, Казацкое.

А по данным ресурса DeepState, российская армия продвинулась возле Великой Новоселки, Раздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских системы российских захватчиков.

Россия планировала наступать на Харьков и Сумы

В июне Россия планировала наступление на Харьков и Сумы, но увязла в боях, пишут СМИ со ссылкой на источник в ВСУ.

Сообщается, что российские оккупанты готовили наступление на Харьковском и Сумском направлениях с 1 по 15 июня 2024 года. В районе Белгорода было сосредоточено 46 тысяч военных, на Сумском направлении – 23 тысяч. Планировались удары по Харькову, а затем наступление на Сумы.

Однако благодаря разведданным украинские силы успели укрепить оборону, что сорвало планы рф. После значительных потерь враг сосредоточился на Покровском и Кураховском направлениях.

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В ГУР подтвердили существование российского плана по разделу Украины

Главное управление разведки Украины (ГУР) подтвердило, что рф разработала документ с прогнозом военно-политической ситуации на период 2026-2035 год с перспективой до 2045 года. Документ предусматривает раздел Украины и установление «нейтрального» или пророссийского правительства в Киеве.

Ранее агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники в разведывательном сообществе сообщило, что рф может пытаться передать США через представителей иностранных государств план раздела территории Украины на три части (см. карту).

По словам собеседников агентства, Минобороны россии подготовило базовый документ с прогнозом развития военно-политической обстановки в мире до 2045 года, где предполагается, что украинская государственность должна быть ликвидирована, а территория Украины поделена на три части: «новые регионы россии», «пророссийское государственное образование» и «спорные территории».

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий отметил, что стратегическая цель России – полная оккупация Украины, и этот план «уже будет актуален в ближайшее время, на 2026 год, а может и раньше».

Скибицкий подчеркнул, что документ лежит в основе оборонного планирования россии, однако российские планы меняются в зависимости от успехов на фронте и реакции международного сообщества.

Потери врага на утро 23 ноября 2024

«минуснули» 1420 оккупантов, 20 танков и почти 30 артсистем в сутки

В Генштабе ВСУ таже обнародовали обновленные данные по потерям России в войне. Так, за прошедшие сутки ВСУ «денацифицировали» 1420 российских оккупантов. В технике за минувшие сутки враг лишился: