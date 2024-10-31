Відновлення багатоповерхівки в Сергіївці: коли мешканці зможуть повернутися у свої квартири

Роботи з відновлення дев’ятиповерхового будинку в Сергіївці стартували в грудні 2023 року. За цей час будівельники проклали необхідні інженерні мережі, відновили конструкцію будівлі та звели нові стіни.

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Як повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, наразі тривають внутрішні роботи: у квартирах штукатурять стіни та стелі, влаштовують керамічну плитку, монтують водопровід. Завершуються роботи з обшивки стін гіпсокартоном, фарбування сушарок і фасаду будинку.

У другому та третьому під’їздах демонтують старі пасажирські ліфти та встановлюють нові.

«Плануємо завершити відновлення будинку до кінця року, щоб мешканці Сергіївки зустріли Новий рік у своїх домівках», – повідомили в службі.

Як повідомлялося раніше, у грудні 2023 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури на Одещині уклала договір з підрядником на проведення капітального ремонту дев’ятиповерхового житлового будинку у селищі Сергіївка. Вартість реконструкції багатоповерхівки в Сергіївці склала понад 73 млн грн.