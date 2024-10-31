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Восстановление многоэтажки в Сергеевке: когда жильцы смогут вернуться в свои квартиры

Восстановление многоэтажки в Сергеевке: когда жильцы смогут вернуться в свои квартиры

В Сергеевке продолжается восстановление жилой многоэтажки, которая была разрушена российской ракетой 1 июля 2022 года. Сейчас в доме идут внутренние работы, которые планируют завершить к концу года.

Работы по восстановлению девятиэтажного дома в Сергеевке стартовали в декабре 2023 года. За это время строители проложили необходимые инженерные сети, восстановили конструкцию здания и возвели новые стены.

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дом в Сергеевке

Как сообщает  Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, сейчас продолжаются внутренние работы: в квартирах штукатурят стены и потолки, устраивают керамическую плитку, монтируют водопровод. Завершаются работы по обшивке стен гипсокартоном, покраске сушилок и фасада дома.дом в Сергеевке

Во втором и третьем подъездах демонтируют старые пассажирские лифты и устанавливают новые.

«Планируем завершить восстановление дома до конца года, чтобы жители Сергеевки встретили Новый год в своих домах», — сообщили в службе.

Сергеевка

Как сообщалось ранее, в декабре 2023 года Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области заключила договор с подрядчиком на проведение капитального ремонта девятиэтажного жилого дома в поселке Сергеевка. Стоимость реконструкции многоэтажки в Сергеевке составила более 73 млн грн.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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