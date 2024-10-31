Восстановление многоэтажки в Сергеевке: когда жильцы смогут вернуться в свои квартиры

Работы по восстановлению девятиэтажного дома в Сергеевке стартовали в декабре 2023 года. За это время строители проложили необходимые инженерные сети, восстановили конструкцию здания и возвели новые стены.

По теме: Было море крови и слез: медик рассказала, как спасали раненых в Сергеевке

Как сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, сейчас продолжаются внутренние работы: в квартирах штукатурят стены и потолки, устраивают керамическую плитку, монтируют водопровод. Завершаются работы по обшивке стен гипсокартоном, покраске сушилок и фасада дома.

Во втором и третьем подъездах демонтируют старые пассажирские лифты и устанавливают новые.

«Планируем завершить восстановление дома до конца года, чтобы жители Сергеевки встретили Новый год в своих домах», — сообщили в службе.

Как сообщалось ранее, в декабре 2023 года Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области заключила договор с подрядчиком на проведение капитального ремонта девятиэтажного жилого дома в поселке Сергеевка. Стоимость реконструкции многоэтажки в Сергеевке составила более 73 млн грн.