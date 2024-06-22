Відключення світла в Одесі 22 червня: що змінюється у графіках?

Згідно з оновленою сьогодні вранці, 22 червня 2024 року, інформацією НЕК «Укренерго», внаслідок нічної атаки росіян графіки відключень світла в суботу почнуть діяти раніше. Крім того, низка вулиць в Одесі залишаться без світла до вечора через планові роботи.
Графіки вимкнення світла почнуть діяти раніше
Раніше повідомлялося, що в суботу, 22 червня, в Одесі та Одеській області графіки стабілізаційних відключень світла діятимуть з другої половини дня – з 16:00 до 24:00. Але оскільки за ніч ситуація змінилася, відключення можливі на дві години раніше – з 14:00 до 24:00.
Причиною таких змін у компанії назвали наслідки масованої атаки ворога на енергооб’єкти в ніч проти 22 червня.
Планові відключення світла в Одесі: адреси на 22 червня
Крім цього, сьогодні, через ремонтні роботи, які проводять Південний РЕМ, без світла в Одесі залишаться такі вулиці:
- Бернардацці, 8;
- Давида Бурлюка (Гаршина), 1-18;
- Дачна, 3-10;
- Китобійна, 77;
- Костанді, 3-25;
- Кришталева, 1-12;
- Купріна, 9;
- Львівська, 1-28;
- Ралі (Ляпідєвського), 3-16;
- Толбухіна, 1-34;
- Квіткова, 1-87;
- Фонтанська дорога, 54-171;
- пров. 1-й Дачний, 4-12;
- пров. 1-й Кришталевий, 4б, 8б;
- пров. 1-й Український, 1-11;
- пров. 2-й Костанді, 1-15;
- пров. 2-й Український, 1, 2;
- пров. 3-й Костанді, 1-11;
- пров. Ванний, 8-23;
- пров. Соні Делоне (пров. Гаршина), 3-22;
- пров. Дачний, 8а;
- пров. Кришталевий, 5-10;
- пров. Літній, 1-5;
- пров. Приморський, 1-3.
Роботи продовжаться до 17:00.