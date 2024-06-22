Відключення світла в Одесі 22 червня: що змінюється у графіках?

Відключення світла в Одесі 22 червня: що змінюється у графіках?

Згідно з оновленою сьогодні вранці, 22 червня 2024 року, інформацією НЕК «Укренерго», внаслідок нічної атаки росіян графіки відключень світла в суботу почнуть діяти раніше. Крім того, низка вулиць в Одесі залишаться без світла до вечора через планові роботи.

Графіки вимкнення світла почнуть діяти раніше

Раніше повідомлялося, що в суботу, 22 червня, в Одесі та Одеській області графіки стабілізаційних відключень світла діятимуть з другої половини дня – з 16:00 до 24:00. Але оскільки за ніч ситуація змінилася, відключення можливі на дві години раніше – з 14:00 до 24:00.

Причиною таких змін у компанії назвали наслідки масованої атаки ворога на енергооб’єкти в ніч проти 22 червня.

Планові відключення світла в Одесі: адреси на 22 червня

Крім цього, сьогодні, через ремонтні роботи, які проводять Південний РЕМ, без світла в Одесі залишаться такі вулиці:

  • Бернардацці, 8;
  • Давида Бурлюка (Гаршина), 1-18;
  • Дачна, 3-10;
  • Китобійна, 77;
  • Костанді, 3-25;
  • Кришталева, 1-12;
  • Купріна, 9;
  • Львівська, 1-28;
  • Ралі (Ляпідєвського), 3-16;
  • Толбухіна, 1-34;
  • Квіткова, 1-87;
  • Фонтанська дорога, 54-171;
  • пров. 1-й Дачний, 4-12;
  • пров. 1-й Кришталевий, 4б, 8б;
  • пров. 1-й Український, 1-11;
  • пров. 2-й Костанді, 1-15;
  • пров. 2-й Український, 1, 2;
  • пров. 3-й Костанді, 1-11;
  • пров. Ванний, 8-23;
  • пров. Соні Делоне (пров. Гаршина), 3-22;
  • пров. Дачний, 8а;
  • пров. Кришталевий, 5-10;
  • пров. Літній, 1-5;
  • пров. Приморський, 1-3.

Роботи продовжаться до 17:00.

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