Відключення світла в Одесі 22 червня: що змінюється у графіках?

Графіки вимкнення світла почнуть діяти раніше

Раніше повідомлялося, що в суботу, 22 червня, в Одесі та Одеській області графіки стабілізаційних відключень світла діятимуть з другої половини дня – з 16:00 до 24:00. Але оскільки за ніч ситуація змінилася, відключення можливі на дві години раніше – з 14:00 до 24:00.

Причиною таких змін у компанії назвали наслідки масованої атаки ворога на енергооб’єкти в ніч проти 22 червня.

Планові відключення світла в Одесі: адреси на 22 червня

Крім цього, сьогодні, через ремонтні роботи, які проводять Південний РЕМ, без світла в Одесі залишаться такі вулиці:

Бернардацці, 8;

Давида Бурлюка (Гаршина), 1-18;

Дачна, 3-10;

Китобійна, 77;

Костанді, 3-25;

Кришталева, 1-12;

Купріна, 9;

Львівська, 1-28;

Ралі (Ляпідєвського), 3-16;

Толбухіна, 1-34;

Квіткова, 1-87;

Фонтанська дорога, 54-171;

пров. 1-й Дачний, 4-12;

пров. 1-й Кришталевий, 4б, 8б;

пров. 1-й Український, 1-11;

пров. 2-й Костанді, 1-15;

пров. 2-й Український, 1, 2;

пров. 3-й Костанді, 1-11;

пров. Ванний, 8-23;

пров. Соні Делоне (пров. Гаршина), 3-22;

пров. Дачний, 8а;

пров. Кришталевий, 5-10;

пров. Літній, 1-5;

пров. Приморський, 1-3.

Роботи продовжаться до 17:00.