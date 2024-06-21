Відключення світла в Одесі 22 червня: як будуть діяти графіки

Відключення світла в Одесі 22 червня: як будуть діяти графіки

Завтра, у суботу, 22 червня 2024 року, за розпорядженням НЕК «Укренерго», в Одесі та Одеській області, як і по всій Україні, графіки стабілізаційних відключень світла діятимуть весь день – з 16:00 до 24:00. Про це повідомляє компанія ДТЕК “Одеські електромережі”.

Причина відключень – наслідки масованих ударів росіян по енергооб’єктах.

Натомість енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується

Наслідки атаки росіян на енергооб’єкти

У компанії «Укренерго» нагадали, що в ніч на 20 червня 2024 року російські агресори завдали вже сьомої з 22 березня цього року масований удар по енергооб’єктах України. За уточненими даними, це була комбінована ракетно-дронова атака. Ушкоджено обладнання на енергооб’єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській та Донецькій областях. Постраждали 7 енергетиків.

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