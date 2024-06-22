Отключения света в Одессе 22 июня: что меняется в графиках?

Графики отключений света начнут действовать раньше

Ранее сообщалось, что в субботу, 22 июня, в Одессе и Одесской области графики стабилизационных отключений света будут действовать со второй половины дня – с 16:00 до 24:00. Но поскольку за ночь ситуация поменялась, отключения возможны на два часа раньше – с 14:00 до 24:00.

Причиной таких изменений в компании назвали последствия массированных атак врага на энергообъекты в ночь на 22 июня.

Плановые отключения света в Одессе: адреса на 22 июня

Помимо этого, сегодня, из-за ремонтных работ, проводимых Южным РЭС, без света в Одессе останутся следующие улицы:

Бернардацци, 8;

Давида Бурлюка (Гаршина), 1-18;

Дачная, 3-10;

Китобойная, 77;

Костанди, 3-25;

Хрустальная, 1-12;

Куприна, 9;

Львовская, 1-28;

Ралли (Ляпидевского), 3-16;

Толбухина, 1-34;

Цветочная, 1-87;

Фонтанская дорога, 54-171;

пер. 1-й Дачный, 4-12;

пер. 1-й Хрустальный, 4б, 8б;

пер. 1-й Украинский, 1-11;

пер. 2-й Костанди, 1-15;

пер. 2-й Украинский, 1, 2;

пер. 3-й Костанди, 1-11;

пер. Ванный, 8-23;

пер. Сони Делоне (пер. Гаршина), 3-22;

пер. Дачный, 8а;

пер. Хрустальный, 5-10;

пер. Летний, 1-5;

пер. Приморская, 1-3.

Работы продлятся до 17:00.