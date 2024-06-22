Отключения света в Одессе 22 июня: что меняется в графиках?

Отключения света в Одессе 22 июня: что меняется в графиках?

Согласно обновленной сегодня утром, 22 июня 2024 года, информации НЭК «Укрэнерго», вследствие ночной атаки россиян графики отключений света в субботу начнут действовать раньше. Кроме того, ряд улиц в Одессе останутся без света до вечера из-за плановых работ.

Графики отключений света начнут действовать раньше

Ранее сообщалось, что в субботу, 22 июня, в Одессе и Одесской области графики стабилизационных отключений света будут действовать со второй половины дня – с 16:00 до 24:00. Но поскольку за ночь ситуация поменялась, отключения возможны на два часа раньше – с 14:00 до 24:00.

Причиной таких изменений в компании назвали последствия массированных атак врага на энергообъекты в ночь на 22 июня.

Плановые отключения света в Одессе: адреса на 22 июня

Помимо этого, сегодня, из-за ремонтных работ, проводимых Южным РЭС, без света в Одессе останутся следующие улицы:

  • Бернардацци, 8;
  • Давида Бурлюка (Гаршина), 1-18;
  • Дачная, 3-10;
  • Китобойная, 77;
  • Костанди, 3-25;
  • Хрустальная, 1-12;
  • Куприна, 9;
  • Львовская, 1-28;
  • Ралли (Ляпидевского), 3-16;
  • Толбухина, 1-34;
  • Цветочная, 1-87;
  • Фонтанская дорога, 54-171;
  • пер. 1-й Дачный, 4-12;
  • пер. 1-й Хрустальный, 4б, 8б;
  • пер. 1-й Украинский, 1-11;
  • пер. 2-й Костанди, 1-15;
  • пер. 2-й Украинский, 1, 2;
  • пер. 3-й Костанди, 1-11;
  • пер. Ванный, 8-23;
  • пер. Сони Делоне (пер. Гаршина), 3-22;
  • пер. Дачный, 8а;
  • пер. Хрустальный, 5-10;
  • пер. Летний, 1-5;
  • пер. Приморская, 1-3.

Работы продлятся до 17:00.

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