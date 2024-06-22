Війна, 850 день: вночі росіяни атакували енергетичні об’єкти на півдні та заході України

Нічна ворожа атака по Україні: що відомо про наслідки

Як повідомляє Міненерго, цієї ночі ворог атакував об’єкти оператора системи передачі електроенергії у південному та західному регіонах України.

На одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали два енергетики. Постраждалих госпіталізовано. Також пошкоджено обладнання.

Крім того, під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні країни, що призвело до зниження навантаження на об’єкті, що генерує. Наслідки уточнюються.

Водночас, голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області, на місці виникла пожежа.

А в Івано-Франківську, як повідомив мер міста Руслан Марцінків, внаслідок атаки пошкоджено житло та дитячий садок. За попередньою інформацією, обійшлось без жертв.

Також ворог влучив у навчальний заклад, внаслідок чого зруйновано кілька корпусів та інші будинки, додали в ОВА. У результаті утворилася вирва діаметром 20 кв. м із ліквідованим вогнищем займання. Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали пошкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль.

Підсумки нічної атаки: 25 збитих цілей

За даними Повітряних сил, у ході нічної атаки по об’єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України ворог застосував ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed-131/136».

Усього ворог застосував 16 ракет різних типів і 13 ударних БпЛА:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 ТЗ (район пусків – Саратівська область росії);

2 крилаті ракети «Іскандер-К» (з території окупованого Криму);

4 крилаті ракети «Калібр» (з акваторії Чорного моря);

13 ударних БпЛА (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – рф, Балаклава – Крим).

Нашим силам протиповітряної оборони вдалося збити 25 повітряних цілей:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети «Калібр»;

1 крилату ракету «Іскандер-К»;

13 ударних БпЛА.

Крім того, як повідомляє Повітряне командування «Південь», цієї ночі знищено 4 ворожі «шахеди»: 3 у Миколаївській та 1 – у Херсонській області.

А за повідомленням Генштабу ЗСУ, станом на ранок 22 червня 2024 року, на фронті сталося 120 бойових зіткнень. Гаряча ситуація залишається на Покровському напрямку.

Ситуація у районах бойових дій залишається складною, але під контролем наших захисників.

Статистику втрат поповнили 1110 окупантів

За даними Генштабу, за добу Сили оборони ліквідували 1110 окупантів. А втрати техніки у ворога за минулу добу такі: