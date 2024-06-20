Відключення світла в Одесі 21 червня: чи посилять графіки

Відключення світла в Одесі 21 червня: чи посилять графіки

Завтра, у п’ятницю, 21 червня 2024 року, за розпорядженням НЕК «Укренерго», в Одесі та Одеській області, як і по всій Україні, графіки стабілізаційних відключень світла діятимуть весь день – з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляє компанія ДТЕК “Одеські електромережі”.

При цьому, як зазначають енергетики, з 00:00 до 06:00 та з 13:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Дізнатися графіки відключень у своїй групі можна у чат-боті ДТЕК у Viber та Telegram, а також на сайті ДТЕК у розділі «Відсутня електроенергія».

Наслідки атаки росіян на енергооб’єкти

У компанії «Укренерго» нагадали, що в ніч на 20 червня 2024 року російські агресори завдали вже сьомої з 22 березня цього року масований удар по енергооб’єктах України. За уточненими даними, це була комбінована ракетно-дронова атака. Ушкоджено обладнання на енергооб’єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській та Донецькій областях. Постраждали 7 енергетиків.

Сьогодні, 20 червня, через наслідки атаки обсяг застосованих заходів обмеження споживання було збільшено з 11:00.

Загалом заходи обмеження будуть діяти по всій території України до 24:00.

Компанія-регулятор нагадує: головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже семи ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучається імпорт та аварійна допомога з Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» змушений вживати заходів щодо обмеження споживання як промислових, так і побутових споживачів.

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