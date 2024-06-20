Отключения света в Одессе 21 июня: ужесточат ли графики

Отключения света в Одессе 21 июня: ужесточат ли графики

Завтра, в пятницу, 21 июня 2024 года, по распоряжению НЭК «Укрэнерго», в Одессе и Одесской области, как и по всей Украине, графики стабилизационных отключений света будут действовать весь день – с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщает компания ДТЭК «Одесские электросети».

При этом, как отмечают энергетики, с 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 23:00 объем ограничений будет больше.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Узнать графики отключений в своей группе можно в чат-боте ДТЭК в Viber и Telegram, а также на сайте ДТЭК в разделе «Отсутствует электроэнергия».

Последствия атаки россиян на энергообъекты

В компании «Укрэнерго» напомнили, что в ночь на 20 июня 2024 года российские агрессоры нанесли уже седьмой с 22 марта этого года массированный удар по энергообъектам Украины. По уточненным данным, это была комбинированная ракетно-дроновая атака. Повреждено оборудование на энергообъектах в Винницкой, Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях. Пострадали 7 энергетиков.

Сегодня, 20 июня, из-за последствий атаки объем примененных мер ограничения потребления был увеличен с 11:00.

В целом меры ограничения будут действовать по всей территории Украины до 24:00.

Компания-регулятор напоминает: главная причина применения мер ограничения – последствия уже семи ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак. Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден применять меры по ограничению потребления как для промышленных, так и для бытовых потребителей.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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