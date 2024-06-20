Війна, день 848-й: росія завдала масового удару по енергетиці України

Атака 20 червня: наслідки

Уночі 20 червня росія завдала чергового масованого удару по об’єктах цивільної енергетичної інфраструктури. Ворог застосував 9 ракет різних типів і 27 ударних БпЛА.

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – Схід України, зокрема, Дніпропетровщина.

У результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

27 ударних БпЛА типу “Shahed-131/136”.

За даними держкомпанії “Укренерго”, пошкоджено обладнання. У міністерстві енергетики додали, що є руйнування, знеструмлено споживачів.

ЗСУ атакували паливні об’єкти в росії

Йдеться про Афіпський нафтопереробний завод, по якому вже були прильоти, а також про нафтобазу в селищі Енем республіки Адигея.

Пожежу на території нафтобази в Енемі фіксують супутники.

Міноборони рф заявляє, що вночі перехоплено 15 українських безпілотників над Адигеєю, Кубанню, Брянською, Ростовською, Бєлгородською та Орловською областями.

А на нафтобазі в Азові після атаки дронів пожежа триває вже третю добу, повідомляє моніторингова група “Кримського вітру” з посиланням на дані супутникової зйомки.

На фронті сталося 122 бойові зіткнення

Російські загарбники завдали по території України три ракетних і 38 авіаційних ударів із застосуванням 55 КАБ, також задіяли 533 дрони-камікадзе.

Агресор значно активізував свої зусилля на Краматорському напрямку. За підтримки авіації російські окупанти 17 разів штурмували позиції наших захисників із району Бахмута. 12 ворожих атак українськими військовими відбито, ще п’ять бойових зіткнень тривають. Сили оборони докладають максимум зусиль зі стримування противника на зазначеному напрямку.

На Покровському напрямку російські війська зберігають найвищу активність. Кількість боєприпасів зросла до 43. За підтримки всіх наявних засобів вогневого ураження (авіації, артилерії, озброєння бойових машин, ударних БпЛА, FPV-дронів та стрілецької зброї) загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України. Сили оборони докладають максимум зусиль із виснаження та стримування противника на зазначеному напрямку.

Сили оборони просунулися на північний схід від Харкова та звільнили село Тихе. Також вони продовжують блокувати окупантів на Агрегатному заводі у Вовчанську. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські військові кореспонденти стверджують, що Україна висуває резерви на Харківському напрямку для підготовки до подальших контратак.

Російські війська потрапили у “вогняний котел” на Харківському напрямку, їх оточили у Вовчанську на Агрегатному заводі. Українські війська заблокували до 400 росіян, 30 росіян уже здалися після того, як неодноразові спроби врятувати їх не мали успіху.

За добу ЗСУ ліквідували 1170 окупантів

За добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 13 районів зосередження особового складу та три пункти управління противника.

Втрати ворожої техніки за добу: