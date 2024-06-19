Чи діятимуть графіки відключень світла в Одесі 20 червня

Таким є розпорядження НЕК «Укренерго».

Як уточнили в компанії ДТЕК «Одеські електромережі», стабілізаційні відключення діятимуть протягом доби – з 00:00 до 24:00.

Причина таких обмежень – високий рівень споживання через спеку та робочі дні, коли, як відомо, енергоспоживання зазвичай вище, ніж у вихідні.

Електропостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

У ДТЕК також нагадують, що переглянути графіки відключень за своєю адресою можна:

Нагадаємо, сьогодні, 19 червня, графіки погодинних відключень світла в Одесі також діють протягом доби і продовжаться до 24:00.

Як повідомлялося раніше, через виведення в ремонт енергоблоків атомних електростанцій до кінця липня з 11:00 до 23:00 графіки відключень будуть більшими, ніж в інший час доби.