Чи діятимуть графіки відключень світла в Одесі 20 червня

Завтра, у четвер, 20 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області, як і по всій Україні, продовжуватимуть діяти графіки погодинних відключень світла.
Таким є розпорядження НЕК «Укренерго».
Як уточнили в компанії ДТЕК «Одеські електромережі», стабілізаційні відключення діятимуть протягом доби – з 00:00 до 24:00.
Причина таких обмежень – високий рівень споживання через спеку та робочі дні, коли, як відомо, енергоспоживання зазвичай вище, ніж у вихідні.
Електропостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
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У ДТЕК також нагадують, що переглянути графіки відключень за своєю адресою можна:
- в чат-боті Viberі Telegram;
- на сайті ДТЕК у розділі «Відсутня електроенергія».
Нагадаємо, сьогодні, 19 червня, графіки погодинних відключень світла в Одесі також діють протягом доби і продовжаться до 24:00.
Як повідомлялося раніше, через виведення в ремонт енергоблоків атомних електростанцій до кінця липня з 11:00 до 23:00 графіки відключень будуть більшими, ніж в інший час доби.