Відключення світла в Одесі 11 липня: обмеження посилять?

Відключення світла в Одесі 11 липня: обмеження посилять?

Завтра, у четвер, 11 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області, як і по всій Україні, триватимуть стабілізаційні відключення світла. При цьому, як повідомляє компанія-регулятор “Укренерго”, заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби.

Так, з 16:00 до 23:00 місцеві ДТЕК будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В решту годин буде задіяно три черги.

Причиною посилення обмежень компанії назвали зростання енергоспоживання у спеку.

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