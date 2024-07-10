До Одеси прийшла тропічна спека: місто чекають задушливі ночі та +40 вдень

Цього тижня українцям прогнозують аномальну спеку, пік якої ще не настав. Температура повітря в Одеському регіоні найближчими днями може перевищити екстремальні +40° і вже цієї ночі одесити відчують на собі ефект “тропіків”.
Сьогодні і завтра одесити випробують на собі “тропічні ночі”, коли вночі температура повітря не опускається нижче 25 градусів. Про це попереджає професор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко.
Про те ж говорить спеціалізований одеський ресурс TheWeatherLAB.
“Температура повітря опівночі – тропіки”, – так охарактеризували синоптики нічну погоду.
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Про ускладнення погодних умов в Одеській області повідомляє і Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
“У зв’язку з переміщенням тропічної повітряної маси з півночі Африки на південь України 11-15 липня на Одещині очікується підвищення максимальної температури повітря до 35-39°, подекуди надзвичайна спека 40° і вище”, – йдеться в повідомленні.
Коли настане пік спеки
Спека, яка зараз охопила Україну, стане ще сильнішою і триватиме довго. Про це попередила відомий синоптик Наталка Діденко.
“Надалі спека посилиться. Триватиме довго, але не вічно”, – сказала вона.
За даними Діденко, пік спеки ще не настав, він очікується за кілька днів – 14-17 липня.