Отключения света в Одессе 11 июля: ограничения усилят?

Завтра, в четверг, 11 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области, равно как и по всей Украине продлятся стабилизационные отключения света. При этом, как сообщает компания-регулятор «Укрэнерго», меры ограничения потребления будут действовать в течение суток.
Так, с 16:00 до 23:00 местные ДТЭК будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди.
Причиной усиления ограничений компании назвали рост энергопотребления в жару.
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