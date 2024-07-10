Отключения света в Одессе 11 июля: ограничения усилят?

Отключения света в Одессе 11 июля: ограничения усилят?

Завтра, в четверг, 11 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области, равно как и по всей Украине продлятся стабилизационные отключения света. При этом, как сообщает компания-регулятор «Укрэнерго», меры ограничения потребления будут действовать в течение суток.

Так, с 16:00 до 23:00 местные ДТЭК будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди.

Причиной усиления ограничений компании назвали рост энергопотребления в жару.

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