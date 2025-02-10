Про це повідомляє «Укренерго».

Час застосування обмежень з 06:00 до 21:00.

«Причина тимчасового введення обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак», – йдеться в повідомленні.

В «Укренерго» наголосили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. І додали, що відключення для побутових споживачів поки що не прогнозуються.

«Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби може змінитися. Слідкуйте за інформацією на сайті або офіційних сторінках обленерго вашого регіону в соцмережах. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно», – повідомили в компанії.

Зазначимо, початок лютого видався непростим для української енергосистеми. Протягом перших 10 днів через наслідки російських атак щонайменше п’ять разів запроваджували аварійні вимкнення в низці регіонів.

Раніше з міркувань безпеки енергетики тимчасово обмежили обсяг інформації про стан енергосистеми України.