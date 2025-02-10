Об этом сообщает «Укрэнерго».

Время применения ограничений с 06:00 до 21:00.

«Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дроновых атак», – говорится в сообщении.

В «Укрэнерго» подчеркнули, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. И добавили, что отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются.

«Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток может измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно», – сообщили в компании.

Отметим, начало февраля выдалось непростым для украинской энергосистемы. В течение первых 10 дней из-за последствий российских атак не менее пяти раз вводились аварийные отключения в ряде регионов.

Ранее из соображений безопасности энергетики временно ограничили объем информации о состоянии энергосистемы Украины.