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ДТЕК запроваджує нові графіки відключень світла – що зміниться з 16 грудня

ДТЕК запроваджує нові графіки відключень світла – що зміниться з 16 грудня

Відзавтра, з понеділка, 16 грудня 2024 року, в Україні запроваджуються нові графіки стабілізаційних відключень світла, які будуть однаковими для всіх регіонів. Що зміниться для споживачів?

Як повідомили в компанії ДТЕК, нові графіки допоможуть гнучкіше розподіляти електроенергію, щоб більше людей залишалося зі світлом.

Що змінюється?

  • Черги тепер розділені на почерги (наприклад, 1.1 та 1.2), щоб уникнути перевантажень;
  • Графіки розбиті на 30-хвилинні інтервали – все стане точнішим і зрозумілішим;
  • Мінімум 3,5 години зі світлом між можливими відключеннями (якщо немає аварій).

Читайте також: Якими будуть графіки відключення світла в Одесі 15 грудня

Як дізнатися свій графік?

  • Графік на наступну добу оновлюватиметься щовечора в чат-боті та на сайті ДТЕК. Там можна буде побачити, коли у вас «Світло є» (біла зона) та «Світла немає» (темно-сіра зона).
  • Прогнозний графік на тиждень також залишається – він дозволяє заздалегідь планувати справи, показуючи годинник, коли світло точно є і коли може бути відключено.

У компанії пояснили, що новий підхід – це можливість для НЕК «Укренерго» краще керувати енергосистемою та забезпечувати світло для більшої кількості людей.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що з грудня 2024 року відключення світла відключення світла в Україні стануть справедливішими.

Більше подробиць – у нашому відео:

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