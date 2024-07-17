Відключення світла 18 липня: чи стане їх менше

Відключення світла 18 липня: чи стане їх менше

За інформацією НЕК «Укренерго», завтра, у четвер, 18 липня 2024 року, обмеження енергоспоживання в Одесі та Одеській області діятимуть протягом доби.

Так, з 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень, а з 5:00 до 16:00 та з 22:00 до 24:00 – три черги.

У період з 16:00 до 22:00 ДТЕК задіяє чотири черги відключень одночасно.

Отже, оскільки графіки зачеплять і «світло-сіру» зону, завтра на нас знову чекають 6-годинні відключення світла.

Раніше в Міненерго повідомили про дострокове виведення із планового ремонту одного з атомних енергоблоків. Він додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності, що суттєво позначиться на стабільності енергосистеми.

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