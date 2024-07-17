Отключения света 18 июля: станет ли их меньше

Так, с 00:00 до 5:00 будут действовать две очереди отключений, а с 5:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 – три очереди.

В период с 16:00 до 22:00 ДТЭК задействует четыре очереди отключений одновременно.

Таким образом, поскольку графики затронут и «светло-серую» зону, завтра нас снова ждут 6-часовые отключения света.

Ранее в Минэнерго сообщили о досрочном выводе из планового ремонта одного из атомных энергоблоков. Он прибавит к энергосистеме 1000 МВт мощности, что существенно отразится на стабильности энергосистемы.