Одеситам обіцяють більше відключень світла

Одеситам обіцяють більше відключень світла

За командою НЕК Укренерго протягом усієї доби 17 липня 2024 року в Одесі та Одеській області діятимуть стабілізаційні відключення. Більшу частину доби будуть задіяні три черги відключень, а ввечері – чотири черги одночасно.

Відключення відбуватимуться в сірій і в світло-сірій зоні, повідомляє офіційний телеграм-канал Одеської міськради.

  • З 06:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги (до 12 годин без світла на добу),
  • З 17:00 до 22:00, під час вечірнього піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно.

“Протягом дня прогнозується значний дефіцит, тому відключення відбуватимуться у світло-сірій зоні. Рекомендуємо планувати свій день з урахуванням цієї інформації”, – повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

Нагадаємо, Україна більше не буде переходити на “літній” час і назад – на “зимовий” час. Відповідний законопроєкт підтримала у вівторок, 16 липня 2024 року, Верховна Рада.

 

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