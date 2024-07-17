Одеситам обіцяють більше відключень світла

Відключення відбуватимуться в сірій і в світло-сірій зоні, повідомляє офіційний телеграм-канал Одеської міськради.

З 06:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги (до 12 годин без світла на добу),

і діятимуть три черги (до 12 годин без світла на добу), З 17:00 до 22:00, під час вечірнього піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно.

“Протягом дня прогнозується значний дефіцит, тому відключення відбуватимуться у світло-сірій зоні. Рекомендуємо планувати свій день з урахуванням цієї інформації”, – повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

Нагадаємо, Україна більше не буде переходити на “літній” час і назад – на “зимовий” час. Відповідний законопроєкт підтримала у вівторок, 16 липня 2024 року, Верховна Рада.