Відключення світла в Одесі: що змінилося увечері 3 вересня і як діятимуть графіки завтра

Ввечері 3 вересня в Одесі введено екстрені відключення світла

Увечері сьогодні, згідно з розпорядженням «Укренерго», в Одесі та області запроваджено екстрені відключення. Причиною компанії ДТЕК «Одеські електромережі» називають «мережеві обмеження».

Нагадаємо, що на час екстрених відключень графіки не діють, тобто світла може не бути невизначений час.

У разі зміни ситуації ДПЕК проінформує про це додатково.

Тих, хто зараз має світло, просять використовувати його максимально економно.

Як відключатимуть світло 4 вересня

Як повідомляють у ДТЕК із посиланням на дані «Укренерго», на завтра, 4 вересня, попередньо заплановано:

00:00-05:00 – відключення однієї групи;

05:00-11:00 – відключення двох груп одночасно;

11:00-15:00 – відключення однієї групи;

15:00-24:00 – відключення двох груп одночасно.

Проте енергетики нагадують, що протягом дня команди «Укренерго» можуть змінюватись.

Нагадаємо, відключення однієї групи припускає 4 години без світла на добу (тобто, згідно з графіком вашої групи відключень, світла може не бути 2 години вранці і 2 години ввечері), а відключення двох груп означає, що без електрики споживачам доведеться провести 8 годин без світла на добу ( світла у встановлений годинник може не бути 3 години – у «темно-сірій» графіків, а при необхідності відключення можуть торкнутися і «світло-сіру» зону).

Як повідомлялося, відключення світла було відновлено після дев’ятої з березня 2024 року масованої атаки росіян на енергооб’єкти України 26 серпня. Після цього обстрілу ситуація в енергосистемі країни вже другий тиждень залишається досить складною.