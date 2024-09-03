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Відключення світла в Одесі: що змінилося увечері 3 вересня і як діятимуть графіки завтра

Відключення світла в Одесі: що змінилося увечері 3 вересня і як діятимуть графіки завтра

За інформацією НЕК «Укренерго», завтра, у середу, 4 вересня 2024 року, в Україні протягом доби продовжуватимуть діяти стабілізаційні відключення світла. А сьогодні ввечері у низці областей, у тому числі й на Одещині, запроваджено екстрені відключення.

Ввечері 3 вересня в Одесі введено екстрені відключення світла

Увечері сьогодні, згідно з розпорядженням «Укренерго», в Одесі та області запроваджено екстрені відключення. Причиною компанії ДТЕК «Одеські електромережі» називають «мережеві обмеження».

Нагадаємо, що на час екстрених відключень графіки не діють, тобто світла може не бути невизначений час.

У разі зміни ситуації ДПЕК проінформує про це додатково.

Тих, хто зараз має світло, просять використовувати його максимально економно.

Читайте також: Як довго триватимуть відключення світла в Одесі.

Як відключатимуть світло 4 вересня

Як повідомляють у ДТЕК із посиланням на дані «Укренерго», на завтра, 4 вересня, попередньо заплановано:

  • 00:00-05:00 – відключення однієї групи;
  • 05:00-11:00 – відключення двох груп одночасно;
  • 11:00-15:00 – відключення однієї групи;
  • 15:00-24:00 – відключення двох груп одночасно.

Проте енергетики нагадують, що протягом дня команди «Укренерго» можуть змінюватись.

Нагадаємо, відключення однієї групи припускає  4 години без світла на добу (тобто, згідно з графіком вашої групи відключень, світла може не бути 2 години вранці і 2 години ввечері), а відключення двох груп означає, що без електрики споживачам доведеться провести 8 годин без світла на добу ( світла у встановлений годинник може не бути 3 години – у «темно-сірій» графіків, а при необхідності відключення можуть торкнутися і «світло-сіру» зону).

Як повідомлялося, відключення світла було відновлено після дев’ятої з березня 2024 року масованої атаки росіян на енергооб’єкти України 26 серпня. Після цього обстрілу ситуація в енергосистемі країни вже другий тиждень залишається досить складною.

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