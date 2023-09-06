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Відключення світла в Одесі 6 вересня: адреса

Відключення світла в Одесі 6 вересня: адреса

У ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляють про проведення аварійно-відновлювальних робіт. Найбільше відключень сьогодні серед абонентів Центрального РЕМу.

Центральний РЕМ

Роботи продовжаться до 17.00:

  • Успенська,
  • Успенський пров.

Роботи продовжаться до 19.00:

  • 1-5а Заводська,
  • 2-а Станційна,
  • Балківська,
  • Дальницьке шосе,
  • Дністровська,
  • Дюківська,
  • Коблевська,
  • Ковалевського узвіз,
  • Колонтаївська,
  • Кустанайська,
  • Літакова,
  • Марата,
  • Матроський узвіз,
  • Мечникова,
  • Задніпровського,
  • Ол.Блока,
  • Ольгіївська,
  • Ніщинського,
  • Пішонівська,
  • Просьолочна,
  • Пугачова,
  • Путьова,
  • Садиковська,
  • Сінна,
  • Скиданівська,
  • Скиданівський узвіз,
  • Разіна,
  • Транспортна,
  • Шефська.

Південний РЕМ

Роботи продовжаться до 19:00:

  • просп. Свободи, 32, 36

Північний РЕМ

Роботи продовжаться до 19.00:

  • Панкратової,
  • Хавкіна,
  • Геологічна,
  • Кругова,
  • Степова,
  • Хутірська. 

Раніше ми розповідали, що в Одесі можна підключити інтернет без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та їх вартість, ви можете дізнатися, перейшовши на посилання вище.

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