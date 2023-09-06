Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 6 сентября: адреса

Отключение света в Одессе 6 сентября: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ. Больше всего отключений сегодня среди абонентов Центрального РЭСа.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 17.00:

  • Успенская,
  • Успенский пер.

Работы продлятся до 19.00:

  • 1-5а Заводская, 
  • 2-я Станционная,
  •  Балковская, 
  • Дальницкое шоссе,
  • Днестровская,
  • Дюковская,
  • Коблевская,
  • Ковалевского спуск, 
  • Колонтаевская,
  • Кустанайская, 
  • Самолетная, 
  • Марата, 
  • Матросский спуск, 
  • Мечникова, 
  • Заднепровского, 
  • Ол. Блока, 
  • Ольгиевская,
  • Нищинского,
  • Пишоновская,
  • Проселочная,
  • Пугачева,
  • Проселочная,
  • Садиковская,
  • Сенная,
  • Скидановская,
  • Скидановский спуск,
  • Разина,
  • Транспортная,
  • Шефская

Южный РЭС

Работы продлятся до 19:00:

  • просп. Свободы, 32, 36

Северный РЭС

Работы продлятся до 19.00:

  • Панкратовой, 
  • Хавкина, 
  • Геологическая, 
  • Круговая, 
  • Степная, 
  • Хуторская.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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