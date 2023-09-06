Отключение света в Одессе 6 сентября: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ. Больше всего отключений сегодня среди абонентов Центрального РЭСа.
Центральный РЭС
Работы продлятся до 17.00:
- Успенская,
- Успенский пер.
Работы продлятся до 19.00:
- 1-5а Заводская,
- 2-я Станционная,
- Балковская,
- Дальницкое шоссе,
- Днестровская,
- Дюковская,
- Коблевская,
- Ковалевского спуск,
- Колонтаевская,
- Кустанайская,
- Самолетная,
- Марата,
- Матросский спуск,
- Мечникова,
- Заднепровского,
- Ол. Блока,
- Ольгиевская,
- Нищинского,
- Пишоновская,
- Проселочная,
- Пугачева,
- Проселочная,
- Садиковская,
- Сенная,
- Скидановская,
- Скидановский спуск,
- Разина,
- Транспортная,
- Шефская
Южный РЭС
Работы продлятся до 19:00:
- просп. Свободы, 32, 36
Северный РЭС
Работы продлятся до 19.00:
- Панкратовой,
- Хавкина,
- Геологическая,
- Круговая,
- Степная,
- Хуторская.
Ранее мы рассказывали, что в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.
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