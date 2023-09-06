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Оплата мобільного по-новому: що потрібно знати?

Оплата мобільного по-новому: що потрібно знати?

Тепер при поповненні рахунку свого телефону готівкою через термінал знадобиться авторизація. Як це працює?

Якщо поповнюєте рахунок свого телефону

При поповненні рахунку на вказаний вами телефонний номер повинен прийти одноразовий пароль, який потрібно буде запровадити в терміналі. Тільки після того, як ви введете правильний пароль, буде дозволено внести купюри. Пароль може надходити у вигляді СМС-повідомлень, месенджера або за допомогою телефонного дзвінка.

Якщо платите за когось

Деякі люди поповнюють рахунки за мобільний зв’язок на прохання сусідів, родичів, які з різних причин дійти терміналу що неспроможні. Як бути тепер? Чи можна, як і раніше, допомагати тим, хто допомоги потребує? Можна, але механізм реалізації наміченого тепер складніше і витратити на поповнення рахунку доведеться більше часу.

Так, якщо в «Київстарі» ви поповнюєте рахунок іншої людини, потрібно:

  • ввести номер телефону абонента, на користь якого здійснюється платіж;
  • при запиті ідентифікації ввести свій номер телефону, тобто номер того, хто платить;
  • на нього надійде дзвінок. Потім потрібно в терміналі ввести останні чотири цифри номера, з якого надійшов дзвінок. Код авторизації може також надходити у вигляді текстового повідомлення. Якщо введено правильний код, поповнення рахунку дозволять, якщо неправильний – з’явиться напис, що прийде новий код;
  • якщо все гаразд, треба внести суму, на яку поповнюється перший телефонний номер (рахунок абонента).

Аналогічно треба діяти і у випадках поповнення рахунку інших операторів мобільного зв’язку.

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  1. Нововведення суттєво ускладнило просту та звичну операцію для багатьох людей. Якщо людина не дуже добре бачить, розглянути цифри в номері телефону, та ще й відрахувати і ввести чотири останні, не так просто. Ще складніше із СМС. Там шрифт дуже дрібний. Абоненти часто помиляються, тому затримуються у терміналу довго. Але й система далеко не завжди одразу надсилає код авторизації. Іноді на це йде кілька хвилин.

Якщо людина платить за кількох користувачів мобільного зв’язку, їй потрібно резервувати ще більший проміжок часу. З власного досвіду скажу: поповнити п’ять рахунків різних абонентів трьох мобільних операторів удалося за 15 хвилин. Це при тому, що система не зависла, що, на жаль, трапляється досить часто. Раніше на таку процедуру у мене витрачалося менше п’яти хвилин. Як кажуть у рекламі, відчуйте різницю.

Світлана Комісаренко

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