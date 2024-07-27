«Одеському життю» виповнилося 17 років

«Одеське життя» – це оперативний та зручний спосіб отримання інформації як про події в Одесі та Одеській області, так і за її межами. І не без гордості зазначимо: наш тираж (25 600 примірників за даними за липень 2024 року) – найбільший серед регіональних видань.

А ще ми намагаємося йти в ногу з часом і нам є чим пишатися: своє 17-річчя ми зустрічаємо не лише у «паперовому» вигляді – за минулі роки ми зуміли вирости у мультиплатформне видання із власним сайтом та сторінками у «топових» соцмережах.

«Одеське життя» у мережі

Є у нас і спеціальна група у Вайбері – «Комуналка ОЖ», де ми збираємо найцікавіше на комунальну тематику;

Ну, і про молоде покоління ми, звичайно, не забуваємо: наші сторінки в популярних серед молоді соцмережах Тік-Ток та Інстраграм мають особливий контент, орієнтований на більш молодшу аудиторію.

А ще «Одеське життя» – це десятки співробітників редакції, які ось уже 15 років чесно та професійно роблять свою роботу.

Так, війна внесла свої «корективи» у наше життя та роботу. Але навіть перебуваючи у складних умовах, зокрема через постійні відключення світла, ми залишаємося на плаву, щоб продовжувати надавати своїм читачам важливу та необхідну інформацію.

А найголовніше, «Одеське життя» – це десятки тисяч читачів, які живуть як в Одесі та області, так і за їхніми межами. І нам важливий і потрібен кожен із вас, бо без вас немає і нас. Саме разом з вами, дорогі наші яітеля, ми продовжуємо вести літопис цієї війни, публікуючи численні оповідання очевидців, фотографії з міст і сіл різних частин нашої країни про те, що там відбувається.

Саме ви, наші дорогі читачі, можете надати нам серйозну підтримку, оформивши передплату на газету «Одеське життя» або регулярно купуючи наші свіжі щотижневі номери в супермаркетах регіону та в інших торгових точках. А ще – читаючи матеріали на нашому сайті та підписуючись на наші сторінки та групи у соцмережах та месенджерах.

І ми впевнені: завдяки вашій підтримці ми непресенно вистоємо на інформаційному фронті Одеси та України загалом і радуватимемо читачів цікавими та корисними матеріалами і після нашої Перемоги, яка (а ми не сумніваємося в цьому!) все ж таки настане.

З днем ​​народження, «Одеське життя»! Все буде Україна!