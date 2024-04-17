Що корисного і цікавого знайшли 54 тисячі одеситів у Фейсбуку «Одеського Життя»

Окремо хочемо розповісти про відео «Одеського Життя» на Фейсбуці. Вони цікаві, корисні і ексклюзивні. Це підтверджує навіть сама соціальна мережа – вона платить редакції за те, що глядачі їх дивляться.

І досягти цього, насправді, зовсім не просто. У Фейсбука дуже складні правила і вимоги до контенту, за який платить соцмережа. І головні з них – це ексклюзивність та цікавість для користувачів.

Пропонуємо познайомитися з десяткою найпопулярніших відео, які були опубліковані у нашому Фейсбуці.

ТОП-10 відео зі сторінки Одеського Життя у Фейсбук