Що корисного і цікавого знайшли 54 тисячі одеситів у Фейсбуку «Одеського Життя»

На сторінці «Одеського Життя» в соцмережі Фейсбук вже 54 тисячі підписників. І не дарма. Саме тут можна прочитати найкращі публікації нашого видання, подивитися ексклюзивні відео і поспілкуватися у коментарях. Коментарі – окрема наша гордість. Їх дуже багато, як і поглядів на різні аспекти життя. Запрошуємо і вас приєднатися до нашої фейсбук-спільноти і скористатися її перевагами.
Окремо хочемо розповісти про відео «Одеського Життя» на Фейсбуці. Вони цікаві, корисні і ексклюзивні. Це підтверджує навіть сама соціальна мережа – вона платить редакції за те, що глядачі їх дивляться.
І досягти цього, насправді, зовсім не просто. У Фейсбука дуже складні правила і вимоги до контенту, за який платить соцмережа. І головні з них – це ексклюзивність та цікавість для користувачів.
Пропонуємо познайомитися з десяткою найпопулярніших відео, які були опубліковані у нашому Фейсбуці.
ТОП-10 відео зі сторінки Одеського Життя у Фейсбук
- Момент атаки дрона на житловий будинок. Перші секунди після влучення: – Боже, куди попало? – В наш будинок! – Наш?! – В наш!
- Ланжерон – місце, куди тягне серце багатьох людей. А який ваш улюблений пляж? Куди ходите купатися на Водохреща?
- Водохреща за старим стилем: купання, глінтвейн та побажання миру й перемоги
- Прогулянка по Староконці у вихідні – це цілий світ несподіваних вражень.
- Розповідь сестри загиблої мами з хлопчиком після влучання російського дрона будинок на Добровольського. Як проходить рятувальна операція.
- На другому християнському цвинтарі в останніх числах січня 2024 року замироточив хрест на надгробку блаженного старця.
- А ви знаєте, що пісня «Ніч така місячна» вперше була виконана та надрукована саме в Одесі? Дивиться наше відео.
- Багато цікавих фактів про однотонну головну люстру Одеського оперного театру та як її піднімають.
- Майже весна! Така наша красуня Одеса! Прогулянка центром міста.
- Зустрічаємо світанок на одеському пляжі (подяка ЗСУ).