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Що корисного і цікавого знайшли 54 тисячі одеситів у Фейсбуку «Одеського Життя»

Що корисного і цікавого знайшли 54 тисячі одеситів у Фейсбуку «Одеського Життя»

На сторінці «Одеського Життя» в соцмережі Фейсбук вже 54 тисячі підписників. І не дарма. Саме тут можна прочитати найкращі публікації нашого видання, подивитися ексклюзивні відео і поспілкуватися у коментарях. Коментарі – окрема наша гордість. Їх дуже багато, як і поглядів на різні аспекти життя. Запрошуємо і вас приєднатися до нашої фейсбук-спільноти і скористатися її перевагами.

Окремо хочемо розповісти про відео «Одеського Життя» на Фейсбуці. Вони цікаві, корисні і ексклюзивні. Це підтверджує навіть сама соціальна мережа – вона платить редакції за те, що глядачі їх дивляться.

І досягти цього, насправді, зовсім не просто. У Фейсбука дуже складні правила і вимоги до контенту, за який платить соцмережа. І головні з них – це ексклюзивність та цікавість для користувачів.

Пропонуємо познайомитися з десяткою найпопулярніших відео, які були опубліковані у нашому Фейсбуці.

ТОП-10 відео зі сторінки Одеського Життя у Фейсбук

  1. Момент атаки дрона на житловий будинок. Перші секунди після влучення: – Боже, куди попало? – В наш будинок! – Наш?! – В наш!
  2. Ланжерон – місце, куди тягне серце багатьох людей. А який ваш улюблений пляж? Куди ходите купатися на Водохреща?
  3. Водохреща за старим стилем: купання, глінтвейн та побажання миру й перемоги
  4. Прогулянка по Староконці у вихідні – це цілий світ несподіваних вражень.
  5. Розповідь сестри загиблої мами з хлопчиком після влучання російського дрона будинок на Добровольського. Як проходить рятувальна операція.
  6. На другому християнському цвинтарі в останніх числах січня 2024 року замироточив хрест на надгробку блаженного старця.
  7. А ви знаєте, що пісня «Ніч така місячна» вперше була виконана та надрукована саме в Одесі? Дивиться наше відео.
  8. Багато цікавих фактів про однотонну головну люстру Одеського оперного театру та як її піднімають.
  9. Майже весна! Така наша красуня Одеса! Прогулянка центром міста.
  10. Зустрічаємо світанок на одеському пляжі (подяка ЗСУ).
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Редакція ПРОФІЛЬ
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