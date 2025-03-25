Март в Одессе: цветущее дерево

Прогноз погоди в Одесі на 26 березня

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В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-10°С тепла, вдень 13-15°С.

Нагадаємо, в Одесі достроково завершать опалювальний сезон

Прогноз погоди в Одеській області на 26 березня

По Одеській області середа обіцяє бути хмарною з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ. Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10°С тепла, вдень 13-18°С вище нуля.

На автодорогах області видимість добра.

Читайте також: В Одеській області запрацювали ще 8 камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

Фото Марії Котової

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