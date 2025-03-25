Прогноз погоди в Одесі на 26 березня
В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-10°С тепла, вдень 13-15°С.
Нагадаємо, в Одесі достроково завершать опалювальний сезон
Прогноз погоди в Одеській області на 26 березня
По Одеській області середа обіцяє бути хмарною з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ. Вдень без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-10°С тепла, вдень 13-18°С вище нуля.
На автодорогах області видимість добра.
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Фото Марії Котової