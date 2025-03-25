Камери встановлено у наступних локаціях:

с. Великий Дальник, км 16+729 траси М-15 (напрямок с. Маяки);

с. Маяки, км 39+423 траси М-15 (напрямок м. Рені);

с. Михайлівка, км 125+949 траси М-15 (напрямок м. Рені);

с. Кирнички, км 190+050 траси М-15 (напрямок м. Одеса);

с. Саф’яни, км 229+530 траси М-15 (напрямок м. Рені);

с. Броска, км 237+550 траси М-15 (напрямок м. Рені);

с. Орлівка, км 271+315 траси М-15 (напрямок м. Одеса);

с. Фонтанка, км 17+125 траси М-28 (напрямок м. Одеса).

Раніше в області було встановлено ще 6 камер на трасах М-05, М-15 та Т-16-28, зокрема в населених пунктах Криве Озеро, Старі Маяки, Байрамча, Камчик та Спаське.

Згідно з правилами дорожнього руху, максимальна швидкість у населених пунктах становить 50 км/год, на трасах з розділювальною смугою — 110 км/год, на інших автомобільних дорогах — 90 км/год. Перевищення швидкості карається штрафом у розмірі від 340 до 1700 гривень залежно від рівня порушення.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині запрацюють ще 40 таких комплексів відеофіксації