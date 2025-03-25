Прогноз погоды в Одессе на 26 марта
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 8-10°С тепла, днем 13-15°С.
Напомним, в Одессе досрочно завершат отопительный сезон
Прогноз погоды в Одесской области на 26 марта
По Одесской области среда обещает быть облачной с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Днем без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 5-10°С тепла, днем 13-18°С выше нуля.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Фото Марии Котовой