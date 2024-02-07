Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про мобілізацію: що в ньому нового

За документ проголосували 243 народних депутати.

Законопроєкт передбачає:

зниження віку мобілізації з 27 до 25 років;

введення електронного кабінету призовника;

спрощення порядку вручення повісток;

посилення покарань за ухиляння від виконання військового обов’язку та інші заходи, спрямовані на підвищення ефективності мобілізації.

Читайте також про все нове у прийнятому законі: У Раду подали новий варіант закону про мобілізацію – які там є зміни

Законопроєкт був розроблений Міністерством оборони України на основі аналізу сучасних викликів та загроз національній безпеці України, пов’язаних з агресією російської федерації. Він також враховує рекомендації міжнародних партнерів та експертів.

Друге читання законопроєкту заплановане орієнтовно на початок березня 2024 року. До цього часу народні депутати матимуть можливість внести свої зауваження та пропозиції до документа. За словами голови Комітету Верховної Ради з питань оборони Ярослава Железняка, очікується, що правок буде багато, але вони не повинні суттєво змінювати суть законопроєкту.

Законопроєкт про мобілізацію є одним з пріоритетних для української влади, яка прагне забезпечити належний рівень обороноздатності країни в умовах війни з росією.