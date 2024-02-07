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Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про мобілізацію: що в ньому нового

Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про мобілізацію: що в ньому нового

7 лютого 2024 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт № 10449 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації”.

За документ проголосували 243 народних депутати.

Законопроєкт передбачає:

  • зниження віку мобілізації з 27 до 25 років;
  • введення електронного кабінету призовника;
  • спрощення порядку вручення повісток;
  • посилення покарань за ухиляння від виконання військового обов’язку та інші заходи, спрямовані на підвищення ефективності мобілізації.

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Законопроєкт був розроблений Міністерством оборони України на основі аналізу сучасних викликів та загроз національній безпеці України, пов’язаних з агресією російської федерації. Він також враховує рекомендації міжнародних партнерів та експертів.

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Друге читання законопроєкту заплановане орієнтовно на початок березня 2024 року. До цього часу народні депутати матимуть можливість внести свої зауваження та пропозиції до документа. За словами голови Комітету Верховної Ради з питань оборони Ярослава Железняка, очікується, що правок буде багато, але вони не повинні суттєво змінювати суть законопроєкту.

Законопроєкт про мобілізацію є одним з пріоритетних для української влади, яка прагне забезпечити належний рівень обороноздатності країни в умовах війни з росією. 

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Редакція ПРОФІЛЬ

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