Верховная Рада приняла в первом чтении закон о мобилизации: что в нем нового

За документ проголосовали 243 народных депутата.

Законопроект предусматривает:

снижение возраста мобилизации с 27 до 25 лет;

введение электронного кабинета призывника;

упрощение порядка вручения повесток;

ужесточение наказаний за уклонение от выполнения воинского долга и другие меры, направленные на повышение эффективности мобилизации.

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Законопроект был разработан Министерством обороны Украины на основе анализа современных вызовов и угроз национальной безопасности Украины, связанных с агрессией российской федерации. Он также учитывает рекомендации международных партнеров и экспертов.

Второе чтение законопроекта запланировано ориентировочно на начало марта 2024 года. До этого времени народные депутаты будут иметь возможность внести свои замечания и предложения к документу. По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам обороны Ярослава Железняка, ожидается, что правок будет много, но они не должны существенно менять суть законопроекта.

Законопроект о мобилизации является одним из приоритетных для украинской власти, которая стремится обеспечить надлежащий уровень обороноспособности страны в условиях войны с россией.