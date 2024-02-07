Верховная Рада приняла в первом чтении закон о мобилизации: что в нем нового

7 февраля 2024 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мобилизационной подготовки и мобилизации».
За документ проголосовали 243 народных депутата.
- снижение возраста мобилизации с 27 до 25 лет;
- введение электронного кабинета призывника;
- упрощение порядка вручения повесток;
- ужесточение наказаний за уклонение от выполнения воинского долга и другие меры, направленные на повышение эффективности мобилизации.
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Законопроект был разработан Министерством обороны Украины на основе анализа современных вызовов и угроз национальной безопасности Украины, связанных с агрессией российской федерации. Он также учитывает рекомендации международных партнеров и экспертов.
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Второе чтение законопроекта запланировано ориентировочно на начало марта 2024 года. До этого времени народные депутаты будут иметь возможность внести свои замечания и предложения к документу. По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам обороны Ярослава Железняка, ожидается, что правок будет много, но они не должны существенно менять суть законопроекта.
Законопроект о мобилизации является одним из приоритетных для украинской власти, которая стремится обеспечить надлежащий уровень обороноспособности страны в условиях войны с россией.