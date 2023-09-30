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Останній день вересня в Одесі: все ще літо (фоторепортаж)

Останній день вересня в Одесі: все ще літо (фоторепортаж)

На проспекті Українських героїв довелось почути в останній день вересня: «Слухай, а може осінь і зиму вже скасували?.. Ти ж подивись: я такої осені й згадати не можу, все літо і літо»…

Посміхнулась, почувши це… Так, дійсно: здається, осінь хтось скасував, тепло зовсім по-літньому. А все ж ознаки золотавої пори є, звісно. Та їх дуже мало.

Конец сентября в Одессе
Осень в Одессе
осень по-одесски
Центр Одессы, играют дети
Осень, Одесса, уличные клумбы

Ще почула:

– Якщо така тепла осінь, то зима буде лютою-суворою.

– А мені все одно, що осінь, що зима. Під час війни все здається лютим й суворим.

– Ой, не можна так… Треба про хороше думати, красу бачити.

Останній день другого воєнного вересня припав на суботу… Пройшлись трохи центром міста: хтось поспішає у справах, хтось відпочиває…

Одесса в последний день сентября 2023
Греческая площадь в Одессе, 30.09.2023
В центре Одессы, 30.09.2023
На Греческой площади в Одессе, 30.09.2023
В центре Одессы, 30.09.2023
Конец сентября в Одессе, голуби
Конец сентября в Одессе, дети

Ознаки війни – теж на кожному кроці: поповнюється новими роботами галерея просто неба на Дерибасівській. Перехожі інколи додають до вивішених плакатів свої «характерні» дописи (на жаль привести дослівно не зможу зі зрозумілих причин), тут і там – вітрини, що закриті фанерою, мішки з піском біля закладів…

Конец сентября в Одессе, галерея
Галерея под открытым небом на Дерибасовской
Конец сентября в Одессе, Уточкино
Конец сентября в Одессе, клумба
Скульптура в нише, Одесса
Конец сентября в Одессе, мешки у дома

Але ж око все одно шукає красоту, а вона – усюди, на кожному кроці… Чи то літня, чи «з домішками» осені, яка поки що так і не почалася. Навіть деякі кав’ярні прикрашаються штучним осіннім листям…

Конец сентября в Одессе, Горсад
В одесском Горсаду, 30.09.2023
Одесский Горсад, 30.09.2023
Конец сентября в Одессе, кафе
Конец сентября 2023 в Одессе
Конец сентября в Одессе, прохожие
Погода в Одессе, конец сентября 2023
Одесская улица, 30.09.2023

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