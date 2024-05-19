Вечірній «приліт»: 19 травня ворог атакував Одесу балістикою

Сигнал повітряної тривоги (далеко не перший за день) пролунав о 18.52. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про пуск балістики з території тимчасово окупованого Криму. І буквально одразу ж місцеві жителі почули вибух.

Подробиці наразі не відомі. Чекаємо на офіційну інформацію від військових.

Повідомляється про нові пуски ракет. Тож покидати укриття одеситам поки що зарано.

Нагадаємо, у п’ятницю, 17 травня, ворог випустив по Одесі шість ракет. Загинула людина, ще вісім отримали поранення. Сильно пошкоджено промислово-складський комплекс.

А в ніч на неділю, 19 травня, рашисти атакували південні регіони, зокрема, Одеську область, дронами-камікадзе. 20 «шахедів» сили протиповітряної оборони збили в небі над Одещиною.

Внаслідок падіння уламків на Одещині пошкоджено адміністративну будівлю. А в Одесі уламки «шахеду» впали у двір житлового кварталу. Обійшлося без постраждалих.