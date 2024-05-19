Вечірній «приліт»: 19 травня ворог атакував Одесу балістикою

Увечері неділі, 19 травня 2024 року, росіяни завдали чергового удару балістикою по території Одеської області. Потужний вибух почули мешканці селища Котовського, Фонтанки та поблизу населених пунктів Одеського району.
Сигнал повітряної тривоги (далеко не перший за день) пролунав о 18.52. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про пуск балістики з території тимчасово окупованого Криму. І буквально одразу ж місцеві жителі почули вибух.
Подробиці наразі не відомі. Чекаємо на офіційну інформацію від військових.
Повідомляється про нові пуски ракет. Тож покидати укриття одеситам поки що зарано.
Нагадаємо, у п’ятницю, 17 травня, ворог випустив по Одесі шість ракет. Загинула людина, ще вісім отримали поранення. Сильно пошкоджено промислово-складський комплекс.
А в ніч на неділю, 19 травня, рашисти атакували південні регіони, зокрема, Одеську область, дронами-камікадзе. 20 «шахедів» сили протиповітряної оборони збили в небі над Одещиною.
Внаслідок падіння уламків на Одещині пошкоджено адміністративну будівлю. А в Одесі уламки «шахеду» впали у двір житлового кварталу. Обійшлося без постраждалих.