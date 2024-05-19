У одеський двір упали уламки збитого «шахеда»

За офіційною інформацією Сил оборони Півдня України, напружена бойова робота тривала понад 6 годин. В результаті було Силами протиповітряної оборони знищено 24 ворожих безпілотника – з них 20 у небі над Одещиною, а також три у Херсонській та ще один – у Миколаївській областях.

При цьому не обійшлося без наслідків: внаслідок падіння уламків на Одещині пошкоджено адміністративну будівлю. А в Одесі уламки «шахеду» впали на подвір’я в одному із житлових кварталів. На щастя без постраждалих.

А вже вранці 19 травня ворог запустив у бік Одеси розвідувальний дрон «Орлан-10», який також успішно ліквідували.

Фото прес-служби Одеської міськради