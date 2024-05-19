Новини Одеси та Одеської області

У одеський двір упали уламки збитого «шахеда»

У одеський двір упали уламки збитого «шахеда»

У ніч на неділю, 19 травня 2024 року ворог, продовжуючи системний терор українців, вкотре атакував південні регіони, зокрема, Одеську область, дронами-камікадзе типу «Shahed-131/136». Уламки одного із збитих «шахедів» впали в Одесі.

За офіційною інформацією Сил оборони Півдня України, напружена бойова робота тривала понад 6 годин. В результаті було Силами протиповітряної оборони знищено 24 ворожих безпілотника – з них 20 у небі над Одещиною, а також три у Херсонській та ще один – у Миколаївській областях.

При цьому не обійшлося без наслідків: внаслідок падіння уламків на Одещині пошкоджено адміністративну будівлю. А в Одесі уламки «шахеду» впали на подвір’я в одному із житлових кварталів. На щастя без постраждалих.

А вже вранці 19 травня ворог запустив у бік Одеси розвідувальний дрон «Орлан-10», який також успішно ліквідували.

Фото прес-служби Одеської міськради

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
  • У росіян стало ще одним кораблем менше
    У росіян стало ще одним кораблем менше

    Сьогодні вночі, 19 травня 2024 року, Силами оборони України знищено морського тральщика чорноморського флоту російської федерації проекту 266-М «Ковровец».

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Війна, 816-й день: ворог не залишає спроб захопити Вовчанськ
    Війна, 816-й день: ворог не залишає спроб захопити Вовчанськ

    Сьогодні, в неділю, 19 травня 2024 року, розпочалася 816-та доба з початку повномасштабної російсько-української війни. Ситуація на фронті залишається напруженою. Українські захисники дають відсіч тиску російських окупантів, посилюють нашу оборону та за сприятливих умов – контратакують.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • На фронті загинув депутат із Одеської області
    На фронті загинув депутат із Одеської області

    Депутат Ізмаїльської міської ради Одеської області 8-го скликання Микола Кравцуненко загинув, захищаючи Україну на одному із найгарячіших напрямків лінії зіткнення з російськими окупантами.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • У центрі Одеси билися, стріляли та розпорошували перцевий газ: подробиці
    У центрі Одеси билися, стріляли та розпорошували перцевий газ: подробиці

    У суботу, 18 травня, біля одеської наукової бібліотеки імені Грушевського, що на розі Троїцької та Преображенської, відбулася сутичка із застосуванням милиць, газових балончиків та травматичної зброї. Поліція з’ясовує обставини інциденту.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Фільми про кримських татар, які варто подивитися
    Фільми про кримських татар, які варто подивитися

    Сегодня, 18 мая, в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа. Именно в этот день 80 лет назад, в 1944 году, началась принудительная депортация крымских татар из Крыма на территорию Советского Союза. Это выселение обосновывали якобы совершенной крымскими татарами государственной изменой, «массовом истреблением советских людей» и коллаборационизмом с нацистскими оккупантами во время Второй мировой войны.
    Позже об этих событиях было написано множество песен и книг, а также снято много интересных фильмов. «Одесская жизнь» предлагает вниманию читателей несколько фильмов о тяжелой истории крымскотатарского народа, которые обязательно стоит посмотреть.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk