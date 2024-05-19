Вечерний «прилет»: 19 мая враг атаковал Одессу баллистикой

Сигнал воздушной тревоги (далеко не первый за день) прозвучал в 18:52. Мониторинговые Телеграм-каналы сообщали о пуске баллистики с территории временно оккупированного Крыма. И буквально сразу же местные жители услышали взрыв.

Подробности на данный момент не известны. Ждем официальную информацию от военных.

Сообщается о новых пусках ракет. Так что покидать убежища одесситам пока что рано.

Напомним, в пятницу, 17 мая, враг выпустил по Одессе шесть ракет. Погиб человек, еще восемь получили ранения. Сильно поврежден промышленно-складской комплекс.

А в ночь на воскресенье, 19 мая, рашисты атаковали южные регионы, в частности Одесскую область, дронами-камикадзе. 20 «шахедов» силы противовоздушной обороны сбили в небе над Одесчиной.

В результате падения обломков в Одесской области повреждено административное здание. А в Одессе обломки «шахеда» упали во двор жилого квартала. Обошлось без пострадавших