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Вбив ударом цеглини по голові: на Одещині сталося вбивство (фото, відео)

Вбив ударом цеглини по голові: на Одещині сталося вбивство (фото, відео)

В Ізмаїлі випадковий перехожий виявив  тіло жінки, яке пролежало на місці злочину чотири дні. У її вбивстві підозрюють малознайомого їй чоловіка. 

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Чоловік, що знайшов убиту жінку у закинутій будівлі на околиці Ізмаїлу, одразу звернувся до правоохоронців.

Ті, своєю чергою, переглянувши записи з камер відеоспостереження та провівши низку необхідних заходів, встановили особу потерпілої та причетного до її смерті чоловіка.

Як встановили правоохоронці, зі зловмисником потерпіла познайомилася в одному з місцевих магазинів. Чоловік запросив жінку випити. Вони почали вживати алкогольні напої відразу біля крамниці, а згодом пішли продовжувати у закинуту будівлю.

Вбивство

На фоні впитого алкоголю між ними виникла сварка. Чоловік взяв цеглину і декілька разів вдарив нею потерпілій по голові.

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За попередньою версією слідства встановлено, що смерть жінки настала унаслідок відкритої черепно-мозкової травми.

Окрім завдання ударів, які виявилися смертельними, зловмисник ще й поцупив телефона вбитої жінки. Пояснив це тим, що він не хотів, щоб вона подзвонила до поліції, адже був впевнений, що жінка жива.

За вчинене правопорушення чоловікові загрожує до 15 років в’язниці.

Наразі слідство триває. А підозрюваний знаходиться під вартою.

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