Одесит за 200 доларів убив знайомого (відео)

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції на Одещині.

Поліцейські встановили, що підозрюваний та постраждалий познайомилися в одному з місцевих магазинів. Фігурант запросив нового знайомого себе додому, де між ними під час розпивання горілки виник конфлікт. За словами одесита, йому здалося, що гість викрав у нього 200 доларів. Під час сварки він побив його ногами по голові до несвідомого стану. Щоб приховати сліди злочину, підозрюваний перетяг потерпілого через дорогу, повернувся додому і почав зачищати сліди – вимивати та прати.

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Виявили тіло постраждалого власники сусіднього будинку біля свого подвір’я. Вони викликали “швидку”, лікарі констатували смерть, яка, попередньо, настала внаслідок отриманих тяжких тілесних ушкоджень.

Оперативники розшукали причетного до смерті одесита неподалік місця події. Чоловік у скоєному зізнався, виправдовуючи свій вчинок дією алкоголю.

У ході обшуку за місцем проживання правопорушника поліцейські вилучили достатньо речових доказів причетності до скоєного.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.