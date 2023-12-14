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Убил ударом кирпича по голове: в Одесской области произошло убийство (фото, видео)

Убил ударом кирпича по голове: в Одесской области произошло убийство (фото, видео)

В Измаиле случайный прохожий обнаружил тело женщины, пролежавшее на месте преступления четыре дня. В ее убийстве подозревают малознакомого мужчину.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Мужчина, нашедший убитую женщину в заброшенном здании на окраине Измаила, сразу обратился к стражам порядка.

Те, в свою очередь, просмотрев записи с камер видеонаблюдения и проведя ряд необходимых мер, установили личность потерпевшего и причастного к ее смерти мужчины.

Как установили правоохранители, со злоумышленником потерпевшая познакомилась в одном из местных магазинов. Муж пригласил женщину выпить. Они начали употреблять алкогольные напитки сразу возле магазина, а затем пошли продолжать в заброшенное здание.

Вбивство

На фоне выпитого алкоголя между ними возникла ссора. Мужчина взял кирпич и несколько раз ударил им потерпевшей по голове.

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По предварительной версии следствия установлено, что смерть женщины наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы.

Кроме нанесения ударов, которые оказались смертельными, злоумышленник еще и украл телефон убитой женщины. Объяснил это тем, что он не хотел, чтобы она позвонила полиции, ведь был уверен, что женщина жива.

За совершенное правонарушение мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Следствие продолжается. А подозреваемый находится под стражей.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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