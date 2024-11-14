Вантажообіг у портах Великої Одеси зріс удвічі

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

Більшу частину вантажопотоку – 80%, сформували аграрна продукція та руда. Їхні показники перевалки збільшилися порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

«Обсяг перевалки зернових вантажів у жовтні склав 5 млн тонн, перевищивши минулорічний показник на 1,5 млн тонн. Вражаючу динаміку продемонстрували також рудні вантажі, досягнувши позначки 1,4 млн тонн, що більш ніж удвічі перевищує результат жовтня 2023 року», – ідеться в повідомленні АМПУ.

Загалом через «Український коридор» у жовтні пройшло майже 7 млн т вантажу, більше половини з яких зернові культури.

«Зростання вантажообігу – це також показник довіри міжнародних партнерів до українського морського експортного потенціалу», – зазначив керівник ДП “АМПУ” Юрій Литвин.

Цього року вантажообіг у портах Одеської області сягнув 82 млн тонн, а це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, минулого місяця росія посилила атаки по морській інфраструктурі. По портах Великої Одеси було завдано кілька ударів, унаслідок яких були загиблі та поранені. Пошкоджень зазнали цивільні судна.

Нагадаємо, минулого місяця росія посилила атаки по морській інфраструктурі. По портах Великої Одеси було завдано кілька ударів, пошкоджень зазнали цивільні судна.

Незважаючи на обстріли, найбільша у світі компанія з перевезення морських контейнерів Maersk запускає новий щотижневий фідерний сервіс у порт Чорноморськ.