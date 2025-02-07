Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Обвинувачена у 2014 році виїхала в Росію, наразі мешкає в Москві та веде там творчу і підприємницьку діяльність. У 2023 році отримала російське громадянство, а у 2024-му голосувала за путіна на президентських виборах.

Слідство встановило, що артистка бере активну участь у різних політичних акціях на підтримку російського диктатора.

«Обвинувачена залюбки дає інтерв’ю пропагандистським медіа, в яких звеличує російські військово-політичні ідеали та принижує українців, називаючи їх «зомбованими нацистами», – йдеться в повідомленні.

Вінницька облпрокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо Повалій за фактами колабораціоністської діяльності, публічних закликів до агресивної війни та виправдання збройної агресії РФ проти України за ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 КК України. 3 ст. 436-2 КК України.

Раніше Вищий антикорупційний суд конфіскував на користь держави майно артистки-путіністки та позбавив прав на дев’ять пісень, які вона виконувала.