В Украине возник дефицит электроэнергии: к чему призывают украинцев

Об этом сообщили в Укрэнерго.

В сообщении говорится, что, по прогнозам энергетиков, в вечерние часы дефицит может увеличиться.

По версии энергетиков, основными причинами возникновения дефицита в энергосистеме Украины являются

увеличение потребления через похолодание;

повышенная аварийность блоков электростанций;

недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС.

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Поэтому в Укрэнерго, чтобы не перегружать энергосистему, призывают украинцев:

экономно потреблять электроэнергию в течение суток;

не включать одновременно мощные электроустройства;

выключать свет в пустых помещениях;

переносить стирку на ночные часы.

В настоящее время диспетчерский центр Укрэнерго ищет возможности покрытия дефицита.

Также в Укрэнерго дали пояснения по производству электроэнергии. По версии энергетиков, часть энергоблоков еще отстраивают после попадания российских ракет и дронов. А восстановленные энергоблоки не могут нести такую ​​же нагрузку, как к повреждению.

Кроме того, в Укрэнерго рассказали об экспорте и импорте электроэнергии.

Сегодня экспорт Украина осуществляла в Румынию и Словакию в ночные часы – во время минимального потребления украинскими потребителями. Общий объем составил 720 МВт·ч.

А импорт 22 ноября Украина осуществляла из Румынии, Молдовы и Словакии в дневные и ночные часы – во время максимального потребления украинскими потребителями. Общий объем составил 2707 МВт·ч.