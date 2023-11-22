В Украине возник дефицит электроэнергии: к чему призывают украинцев

Сегодня, 22 ноября, в Украине энергетики зафиксировали дефицит электроэнергии, несмотря на импорт энергоресурсов из-за границы в дневные часы.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
В сообщении говорится, что, по прогнозам энергетиков, в вечерние часы дефицит может увеличиться.
По версии энергетиков, основными причинами возникновения дефицита в энергосистеме Украины являются
- увеличение потребления через похолодание;
- повышенная аварийность блоков электростанций;
- недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС.
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Поэтому в Укрэнерго, чтобы не перегружать энергосистему, призывают украинцев:
- экономно потреблять электроэнергию в течение суток;
- не включать одновременно мощные электроустройства;
- выключать свет в пустых помещениях;
- переносить стирку на ночные часы.
В настоящее время диспетчерский центр Укрэнерго ищет возможности покрытия дефицита.
Также в Укрэнерго дали пояснения по производству электроэнергии. По версии энергетиков, часть энергоблоков еще отстраивают после попадания российских ракет и дронов. А восстановленные энергоблоки не могут нести такую же нагрузку, как к повреждению.
Кроме того, в Укрэнерго рассказали об экспорте и импорте электроэнергии.
Сегодня экспорт Украина осуществляла в Румынию и Словакию в ночные часы – во время минимального потребления украинскими потребителями. Общий объем составил 720 МВт·ч.
А импорт 22 ноября Украина осуществляла из Румынии, Молдовы и Словакии в дневные и ночные часы – во время максимального потребления украинскими потребителями. Общий объем составил 2707 МВт·ч.