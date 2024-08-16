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В Україні можуть повернути до графіків вимкнення світла: коли і чому

В Україні можуть повернути до графіків вимкнення світла: коли і чому

В Україні наступного тижня очікується збільшення споживання електроенергії у зв’язку зі спекотною погодою. Це може змусити енергетиків застосовувати графіки відключень світла.

Про можливий дефіцит енергії в системі попереджає «Укренерго».

Наступного тижня, за прогнозами, на нас очікує п’ять днів спеки. Температура повітря може підвищитися до +28-30°С по всій території України.

спека

Зі зростанням стовпчика термометра «Укренерго» прогнозує можливе зростання споживання на 10-12%.

«Для того, щоб покрити такий рівень споживання, знадобилося б задіяти додатковий обсяг потужності, що дорівнює роботі кількох великих електростанцій. На жаль, додаткових обсягів потужності в системі немає. Українська енергосистема все ще відновлюється після 8 масованих ракетно-дронних атак росіян, які вони вчинили з березня по липень 2024 року», – кажуть у компанії.

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Повідомляється, що в разі значного зростання споживання, «Укренерго» вживатиме всіх необхідних заходів для балансування енергосистеми:

  • залучати аварійну допомогу з європейських країн,
  • застосовувати заходи обмеження споживання.

Нагадаємо, українська енергетика внаслідок російських атак втратила понад 9 ГВт генерації. При цьому, ворог щодня обстрілює енергетичну інфраструктуру, особливо – у прифронтових та прикордонних регіонах.

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