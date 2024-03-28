Новини Одеси та Одеської області

В Одесі поки що скасували графіки вимкнення світла, але до них можуть повернутися

В Одесі поки що скасували графіки вимкнення світла, але до них можуть повернутися

Сьогодні, 28 березня, графіки стабілізаційних обмежень в Одесі та Одеському районі не застосовуються. Однак ситуація все ще складна, енергетики продовжують ремонтні роботи.

Про це повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

Наразі вдається уникнути обмежень споживання світла. Цьому посприяла тепла погода та зменшене навантаження на енергомережу.

Однак працездатне обладнання “Укренерго” не може на 100% забезпечити потреби міста та району, тому в разі збільшення споживання можуть знову застосувати обмеження.

У компанії ДТЕК зазначили, що ремонтні роботи на об’єктах Укренерго тривають. І нам усім потрібно бути готовими до можливих обмежень, особливо в пікові години.

“Усі разом ми можемо допомогти енергетикам, розумно споживаючи електроенергію. Ми закликаємо вас не вмикати велику кількість енергоємних приладів одночасно і, за можливості, використовувати їх у нічний час, коли загальне навантаження на мережу знижується”, – йдеться в повідомленні.

Одеситів просять економити електроенергію в пікові години: які прилади краще не вмикати

В Укренерго повідомили, що зараз графіки відключень діють тільки на Харківщині. Але зі зростанням споживання можливе застосування обмеження в Одеській і Хмельницькій областях.

“На одній із теплових електростанцій після ремонту включено в роботу енергоблок.
Вітряна та сонячна погода сприяють роботі електростанцій на ВДЕ.
Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для покриття потреб усіх споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується”, – повідомили енергетики.

Читайте також: Стало відомо, коли в будинках одеситів відключать опалення

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk