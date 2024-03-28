В Одесі поки що скасували графіки вимкнення світла, але до них можуть повернутися

Про це повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

Наразі вдається уникнути обмежень споживання світла. Цьому посприяла тепла погода та зменшене навантаження на енергомережу.

Однак працездатне обладнання “Укренерго” не може на 100% забезпечити потреби міста та району, тому в разі збільшення споживання можуть знову застосувати обмеження.

У компанії ДТЕК зазначили, що ремонтні роботи на об’єктах Укренерго тривають. І нам усім потрібно бути готовими до можливих обмежень, особливо в пікові години.

“Усі разом ми можемо допомогти енергетикам, розумно споживаючи електроенергію. Ми закликаємо вас не вмикати велику кількість енергоємних приладів одночасно і, за можливості, використовувати їх у нічний час, коли загальне навантаження на мережу знижується”, – йдеться в повідомленні.

Одеситів просять економити електроенергію в пікові години: які прилади краще не вмикати

В Укренерго повідомили, що зараз графіки відключень діють тільки на Харківщині. Але зі зростанням споживання можливе застосування обмеження в Одеській і Хмельницькій областях.

“На одній із теплових електростанцій після ремонту включено в роботу енергоблок.

Вітряна та сонячна погода сприяють роботі електростанцій на ВДЕ.

Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для покриття потреб усіх споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується”, – повідомили енергетики.

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