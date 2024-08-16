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В Украине могут вернуть к графикам отключения света: когда и почему

В Украине могут вернуть к графикам отключения света: когда и почему

В Украине на следующей неделе ожидается увеличение потребления электроэнергии в связи с жаркой погодой. Это может заставить энергетиков применять графики отключений света. 

О возможном дефиците энергии в системе предупреждает «Укрэнерго».

На следующей неделе, по прогнозам, нас ожидает пять дней жары. Температура воздуха может повыситься до +28-30°С по всей территории Украины.

жара

С ростом столбика термометра «Укрэнерго» прогнозирует возможный рост потребления на 10-12%.

«Для того, чтобы покрыть такой уровень потребления, понадобилось бы задействовать дополнительный объем мощности, равный работе нескольких крупных электростанций. К сожалению, дополнительных объемов мощности в системе нет. Украинская энергосистема все еще восстанавливается после 8 массированных ракетно-дронных атак россиян, которые они совершили с марта по июль 2024 года», — говорят в компании.

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Сообщается, что в случае значительного роста потребления, «Укрэнерго» будет принимать все необходимые меры для балансировки энергосистемы:

  • привлекать аварийную помощь из европейских стран,
  • применять меры ограничения потребления.

Напомним, украинская энергетика в результате российских атак потеряла более 9 ГВт генерации. При этом, враг ежедневно обстреливает энергетическую инфраструктуру, особенно — в прифронтовых и приграничных регионах.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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