В Украине могут вернуть к графикам отключения света: когда и почему

В Украине на следующей неделе ожидается увеличение потребления электроэнергии в связи с жаркой погодой. Это может заставить энергетиков применять графики отключений света.
О возможном дефиците энергии в системе предупреждает «Укрэнерго».
На следующей неделе, по прогнозам, нас ожидает пять дней жары. Температура воздуха может повыситься до +28-30°С по всей территории Украины.
С ростом столбика термометра «Укрэнерго» прогнозирует возможный рост потребления на 10-12%.
«Для того, чтобы покрыть такой уровень потребления, понадобилось бы задействовать дополнительный объем мощности, равный работе нескольких крупных электростанций. К сожалению, дополнительных объемов мощности в системе нет. Украинская энергосистема все еще восстанавливается после 8 массированных ракетно-дронных атак россиян, которые они совершили с марта по июль 2024 года», — говорят в компании.
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Сообщается, что в случае значительного роста потребления, «Укрэнерго» будет принимать все необходимые меры для балансировки энергосистемы:
- привлекать аварийную помощь из европейских стран,
- применять меры ограничения потребления.
Напомним, украинская энергетика в результате российских атак потеряла более 9 ГВт генерации. При этом, враг ежедневно обстреливает энергетическую инфраструктуру, особенно — в прифронтовых и приграничных регионах.
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