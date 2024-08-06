На Одещині зафіксували землетрус: вчені просять місцевих жителів про допомогу

За інформацією Національного інституту досліджень та розвитку фізики Землі, епіцентр землетрусу магнітудою 4,1 мл, який стався сьогодні на глибині 133,6 км, розташований поблизу наступних румунських міст: 41 км на захід від Фокшани, 61 км на північ від Бузеу, 70 км на схід від Сфанту-Георге, 81 км на схід від Брашова, 96 км на північний схід від Плоєшті, 99 км на південний захід від Барлада і 99 км на південь від Бакеу.

Зазвичай землетрус такої магнітуди відчувають жителі Ізмаїла, які живуть на верхніх поверхах багатоповерхівок. Але поки що жодних повідомлень від мешканців регіону не надходило.

А ось у Головному центрі спеціального контролю написали, що за класифікацією цей землетрус відноситься до ледве відчутних і не несе загрози для населення України. Коливання могли відчувати лише деякі люди, які у момент землетрусу перебували у спокійному стані усередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Тих жителів Одеської області, які могли відчути сьогоднішній землетрус, вчені просять залишити повідомлення про свої відчуття за цим посиланням.

За словами вчених, це допоможе їм уточнити енергетичні параметри землетрусу.

Нагадаємо, раніше досить відчутний землетрус з епіцентром у Румунії відчули жителі Одеської області 12 липня.

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